Demi Glace sos nasıl yapılır? Demi glace, bir zengin kahverengi sos içinde Fransız mutfağı kendi başına veya diğer soslar için bir üs olarak kullanılıyor. Lüks restoranlarda rastladığımız bu sos, yaklaşık altı ay buzdolabında donmuş halde çok iyi saklanır. Peki, Demi Glace sos nasıl yapılır? Demi Glace sos yapımı için tarifler...

DEMİ GLACE SOS NEDİR?

Demi glace terim olarak , bir sos için kullanıldığında "krema" veya "sır" anlamına gelen Fransızca glace kelimesinden gelir. Geleneksel olarak bir ölçü Espagnole sos ve bir ölçü kahverengi et suyu birleştirilerek yapılır.

Temel bir kahverengi stok hazırlanmalı ve tamamlandığında çok sıcak kalması için ısıda bırakılmalıdır. Bu noktada ispanyolet hazırlanır ve bittiğinde kahverengi kundak eşit porsiyonlarda ispanyolete eklenir. Ancak bu sosun yapımı için İspanyol sosuna da ihtiyacımız olacak.

İspanyol sos Malzemeler:

300 gram sıvı yağ

150 gram havuç

150 gram soğan

1 diş sarımsak

3 kilo kırılmış sığır kemiği

1 demet maydanoz

200 gram domates salçası

175 gram un

Yapımı:

İlk olarak kemikleri yağda kızartın. Daha sonrasında sebzeleri un ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ve suyu sebzeler pembeleşince ekleyin.

Maydanoz ve sarımsağı da ekleyin ve 5 dakika kadar kaynatın. Eğer suyu azalıyorsa sıcak su ilave edebilirsiniz.

Daha sonra, ocağın altını kapatın ve sosunuzu ılımaya bırakın. Ilıyan sosu bir tülbet ya da süzgeç yardımı ile süzün.