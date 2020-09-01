7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7.Koğuştaki Mucize konusu ne, nerede çekildi? Ne kadar izlendi?
7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 2019 yılı içinde sinemaya damga vuran filmler arasında ilk sırada yer alan 7. Koğuştaki Mucize, bu akşam TV'de ilk kez ekranlara gelecek. Ekim ayında yayınlanan film gişe rekorları kırarak dünya çapında konuşulan yapımları arasına girmişti. Filmin ne kadar izlendiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7.Koğuştaki Mucize konusu ne, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7.Koğuştaki Mucize konusu ne, nerede çekildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7. Koğuştaki Mucize 2019 yılı içerisinde gişe rekorlarını kırarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Deniz Baysal, ve Sarp Akkaya gibi isimlerin yer aldığı film bu akşam TV'de ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7.Koğuştaki Mucize konusu ne, nerede çekildi? Ne kadar izlendi? Merak edilen detaylar haberimizde...
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN?
7. Koğuştaki Mucize Tv'de 3 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de yayınlanacak.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker