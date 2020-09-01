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7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7.Koğuştaki Mucize konusu ne, nerede çekildi? Ne kadar izlendi?

oyuncuları kimler? 2019 yılı içinde sinemaya damga vuran filmler arasında ilk sırada yer alan 7. Koğuştaki Mucize, bu akşam TV'de ilk kez ekranlara gelecek. Ekim ayında yayınlanan film gişe rekorları kırarak dünya çapında konuşulan yapımları arasına girmişti. Filmin ne kadar izlendiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, kimler? 7.Koğuştaki Mucize konusu ne, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7.Koğuştaki Mucize konusu ne, nerede çekildi? Ne kadar izlendi?

oyuncuları kimler? 7.Koğuştaki Mucize konusu ne, nerede çekildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7. Koğuştaki Mucize 2019 yılı içerisinde gişe rekorlarını kırarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Başrollerinde , , İlker Aksum, , ve gibi isimlerin yer aldığı film bu akşam TV'de ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, kimler? 7.Koğuştaki Mucize konusu ne, nerede çekildi? Ne kadar izlendi? Merak edilen detaylar haberimizde...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN?

7. Koğuştaki Mucize Tv'de 3 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de yayınlanacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Celile Toyon: Fatma

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

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