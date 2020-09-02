02 Eylül 2020, Çarşamba
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Burcu Kıratlı güzellik sırrını açıkladı!

'la dünyaevine girmesinin ardından kısa bir süre sonra boşanan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Her zaman fit görünmesiyle bilinen Kıratlı, bu kadar zayıf olmasının sırrını açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.09.2020
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Burcu Kıratlı güzellik sırrını açıkladı!

Şarkıcı Sinan Akçıl ile evlenip boşanan ve ardından yeniden barışan oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerle adından söz ettirmeyi başardı.

GÜZELLİK SIRRI...

Siyah üstü ve kot şortuyla poz veren Kıratlı'ya takipçileri "Nasıl bu kadar zayıf kalıyorsun, sırrın nedir?" diye sordu.

Bu soruya cevap veren Kıratlı, "Hayatımda diyet yapmadım, ağır sporlardan uzak durdum. Hamur işi, tatlı, börek, makarna ne varsa yerim. Gece karnım acıkırsa mutfağa da girerim. Sırrım, genetik şans" dedi.

Geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Sinan Akçıl ile alışveriş yaparken görüntülenen Burcu Kıratlı, yeni sezonda ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

Yeni sezon için gelen tekliflerin olduğunu belirten Burcu Kıratlı, "İçime sinecek, senaryosuna inandığım güzel bir proje olursa inşallah tekrar ekranlarda olacağım. Şu sıralar gelen senaryoları okuyorum ve görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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