Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 30 Ağustos Masterchef elenen isim açıklandı mı, belli oldu mu?
Masterchef'te kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de eleme heyecanı yaşanıyor. Masterchef'te ana kadroya seçilen 16 isim arasında kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Sedat olmuştu. Bu akşam oynanacak eleme yarışmasına katılacak isimler, Ayyüce, Berk, Uğur, Gülşah, Emir ve Duygu oldu. Yarışmaya veda eden isimi araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 30 Ağustos Masterchef elenen isim açıklandı mı, belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 30 Ağustos Masterchef elenen isim açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sunuculuğunu Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği yarışma programına veda edecek isim merak ediliyor. Hafta boyunca oynanan takım, bireysel ve dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları Ayyüce, Berk, Uğur, Gülşah, Emir ve Duygu oldu. Birazdan yarışmaya veda edecek isim belli olacak. Bütün detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 30 Ağustos Masterchef elenen isim açıklandı mı, belli oldu mu?
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Uğur, Ayyüce, Duygu, Emir, Gülşah ve Berk eleme adayı oldu. İlk yemek sunumundan sonra 3 kişi yarışmaya devam ederken3 kişi ile tekrar yarış olacak. Eleme adayını anında öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.
2020 Masterchef Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta yapılan oyunlar sonucunda eleme potasına giren Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu eleme oyununda karşı karşıya geldi. 2 aşamalı yapılan eleme oyunlarının ilk safhasında balık ürünü yemek hazırlayan eleme adayları yaptıkları yemekleri Mehmet, Danilo, Somer şefin tadımına sundu. Bu bölümün sonunda Ayyüce, Emir, Duygu başarılı olarak eleme potasından çıkmayı başardı.
Öte yandan Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için kıyasıya mücadeleyi sürdürüyor.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir
Berk
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal
Sefa