Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 30 Ağustos Masterchef elenen isim açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sunuculuğunu Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği yarışma programına veda edecek isim merak ediliyor. Hafta boyunca oynanan takım, bireysel ve dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları Ayyüce, Berk, Uğur, Gülşah, Emir ve Duygu oldu. Birazdan yarışmaya veda edecek isim belli olacak. Bütün detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 30 Ağustos Masterchef elenen isim açıklandı mı, belli oldu mu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Uğur, Ayyüce, Duygu, Emir, Gülşah ve Berk eleme adayı oldu. İlk yemek sunumundan sonra 3 kişi yarışmaya devam ederken3 kişi ile tekrar yarış olacak. Eleme adayını anında öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.