“Esra Erol’da” kaldığı yerden devam ediyor!

Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar…

ESRA EROL'UN PROGRAMI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 31 Ağustos Pazartesi saat 16.20'de atv'de başlıyor.

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.