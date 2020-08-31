31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Berrak Tüzünataç oyuncu Ali Yörenç’le aşkını ilan etti!

Oyuncu ile sekiz aylık ilişkisini sonlandırmasının ardından yakın arkadaşlarıyla tatile çıkmıştı. Tatilini çoğu zaman arkadaşlarıyla geçiren Tüzünataç’ın oyuncu ’le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Tüzünataç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Berrak Tüzünataç oyuncu Ali Yörenç’le aşkını ilan etti!

İş insanı Berk Suyabatmaz ile sekiz aylık birlikteliğini haziran başında bitiren Berrak Tüzünataç, bir süre önce tatile çıkmıştı. Çoğu zaman arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, Ali Yörenç'le samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşkını ilan etti.

Güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekildiği karesini 'absolutely' yani 'kesinlikle' yazan notla paylaştı ve ilişkisini duyurdu.

Berrak Tüzünataç ile ünlü senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç'in, Çeşme'de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift, dün Marmaris'te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından böyle görüntülenmişti.

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