Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezon afişi yayınlandı! Kadroda sürpriz isim...

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan, iki sezondur Atv ekranında reyting rekorlarına imza atan 'Bir Zamanlar Çukurova', kadrosuna katılan yeni oyuncular ve sürpriz karakterlerle adından söz ettirecek.

Dizinin sosyal medyada büyük beğeni alan üçüncü sezon afişinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık'la birlikte kadroya yeni katılan Nazan Kesal ve Furkan Palalı yer aldı.

Atv ekranlarında yayınlanan ilk iki sezonuyla büyük ilgi gören 'Bir Zamanlar Çukurova', yeni sezonda da 'Perşembe' akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

'Bir Zamanlar Çukurova' çok yakında Atv'de!