Ferhan Şensoy’un ‘Elveda SSK’ kitabındaki skandal ifadelere sosyal medyadan tepki yağdı!
Musa Dinç isimli yazarın "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabındaki skandal ifadelere tepkiler sürerken bir skandal da Ferhan Şensoy'un yazdığı kitapta ortaya çıktı. Ferhan Şensoy'un 'Elveda SSK' isimli kitabının bir bölümünde hayvan tecavüzünün övülerek anlatıldığı görülürken sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmedi.
Musa Dinç isimli yazarın "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında kullandığı skandal ifadelerin yarattığı infial henüz geçmemişken bir skandal da Ferhan Şensoy'un "Elveda SSK" isimli kitabında ortaya çıktı. Şensoy'un 2005 yılında yayımlanan kitabında yer alan bir bölüm, bugün sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Zira, "Elveda SSK" isimli kitabın ilgili bölümünde hayvan tecavüzünün övülerek anlatıldığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Bir kediye tecavüzün övülerek anlatıldığı satırlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki çekti. Kullanıcılar, bu satırları paylaşarak Ferhan Şensoy'a olan tepkilerini dile getirdi.
İşte, o satırlar ve son dakika haberinin detayları...
Temmuz ayında yayınladığı podcastte, "Keşke bu kitabı yazmasaydım dediğiniz bir kitabınız var mı?" sorusunda yanıt veren Şensoy'un kitapla eleştirilere verdiği yanıtta şunları söylemişti;
"Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten. Ben hayatta hiçbir şeye 'keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az. Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. 'Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım... Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor."