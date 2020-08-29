Ferhan Şensoy’un ‘Elveda SSK’ kitabındaki skandal ifadelere sosyal medyadan tepki yağdı!

"Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten. Ben hayatta hiçbir şeye 'keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az. Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. 'Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım... Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor."