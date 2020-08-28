Maria ile Mustafa’nın afişi izleyiciyle buluştu!

Yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın ilk afişi bugün gazetelerde yer aldı.

Tanıtımlarındaki büyülü sahnelerle, seyircinin merakla beklediği dizi, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alıyor.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, Maria ile Mustafa'nın yönetmen koltuğunda ise usta isim Faruk Teber oturuyor.

Maria ile Mustafa çok yakında atv'de!