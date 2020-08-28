Çukurova'ya iki bomba transfer! Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yer yerinden oynayacak...
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona bomba gibi başlayacak. Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunda iki yeni karakter izleyicini karşısına çıkacak. Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu edinen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin sezon finalinde Hünkar tüm Adana'yı arkasına alıp kötü niyetli adamların dolaşmasını engellemeye çalışmıştı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon ne zaman başlayacak? Hangi oyuncular kadroya katılacak?
Atv'de Bir Zamanlar Çukurova rüzgarı esmeye devam ediyor. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin üçüncü sezon çekimleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonu için geri sayım başlarken, kadroya iki ünlü ismin dahil olduğu öğrenildi. Yeni karakterlerin dizide neleri değiştireceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Heyecan dolu sezon finalinin ardından yeni sezon için meraklı bekleyiş arttı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon ne zaman başlayacak? Hangi oyuncular kadroya katılacak? İşte merak edilenler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SEZON NE ZAMAN?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezon fragmanı yayınlanmadığı için yeni sezonun yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA 'SEVDA ÇAĞLAYAN' ZAMANI
Usta oyuncu Nazan Kesal, Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna 'Sevda Çağlayan' karakteriyle katılacak. Hem 'Hünkar'ın, hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olan 'Sevda Çağlayan', yeni sezonda hikayesiyle olduğu kadar gardırobuyla da göz kamaştıracak.
FURKAN PALALI BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA
Daha önce romantik komedi yapımlarında boy gösteren genç oyuncu Furkan Palalı, yeni sezonda bambaşka bir karakterle kadroya dahil olacak.
Palalı'nın hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Dizinin sezon finalinde yaşanan olaylar şu şekilde:
HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?
Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.
ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI
Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.
KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!
Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.
BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?
Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?
YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?
Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?