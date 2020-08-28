Atv'de Bir Zamanlar Çukurova rüzgarı esmeye devam ediyor. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin üçüncü sezon çekimleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonu için geri sayım başlarken, kadroya iki ünlü ismin dahil olduğu öğrenildi. Yeni karakterlerin dizide neleri değiştireceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Heyecan dolu sezon finalinin ardından yeni sezon için meraklı bekleyiş arttı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon ne zaman başlayacak? Hangi oyuncular kadroya katılacak? İşte merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SEZON NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezon fragmanı yayınlanmadığı için yeni sezonun yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.