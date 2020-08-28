Fırtınalar koparmaya geliyor! Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Arıza 2. bölüm fragmanı hayran bıraktı...

Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çekimleri süren dizinin yeni bölüm tanıtımları internette yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyanın en fazla konuşulan dizileri arasında yerini alan Arıza, şimdiden hayran kitlesi oluşturmaya başladı. Peki, Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Arıza 2. bölüm fragmanı hayran bıraktı...

ARIZA KONUSU NE?

Arıza dizisinin konusu hayatları bir anda birbirinin içine geçen Ali Rıza ve Halide'nin aşk dolu hikayesinden oluşuyor. Ailesini geçindirmek için taksicilik yapan Ali Rıza dürüst, mert ve cesur bir insandır. Aile bağları güçlü olan Ali Rıza kendi halinde bir hayat sürer. Ali Rıza'nın hayatı tesadüfen arabasına binen Halide ile tanışması üzerine alt üst olur. Halide yeraltı dünyasının karanlık ve güçlü isimlerinden birinin kızıdır. Babasının yaptığı işten utanç duyan Halide karanlık işlere karşı tek başına mücadele verir. Halide ve Ali Rıza'nın takside başlayan serüveni tehlikeli bir aşk oyununa dönüşür.