Fırtınalar koparmaya geliyor! Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Arıza 2. bölüm fragmanı hayran bıraktı...
Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Arıza, yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla dikkatleri üzerine topladı. Başrollerinde; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaşacağı dizinin kadrosunda birçok önemli isim bulunuyor. İnternete özel tanıtımı yayınlanan dizi bu sene çok konuşulacak. Peki, Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Arıza 2. bölüm fragmanı hayran bıraktı...
Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Arıza 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çekimleri süren dizinin yeni bölüm tanıtımları internette yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyanın en fazla konuşulan dizileri arasında yerini alan Arıza, şimdiden hayran kitlesi oluşturmaya başladı. Peki, Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Arıza 2. bölüm fragmanı hayran bıraktı...
ARIZA KONUSU NE?
Arıza dizisinin konusu hayatları bir anda birbirinin içine geçen Ali Rıza ve Halide'nin aşk dolu hikayesinden oluşuyor. Ailesini geçindirmek için taksicilik yapan Ali Rıza dürüst, mert ve cesur bir insandır. Aile bağları güçlü olan Ali Rıza kendi halinde bir hayat sürer. Ali Rıza'nın hayatı tesadüfen arabasına binen Halide ile tanışması üzerine alt üst olur. Halide yeraltı dünyasının karanlık ve güçlü isimlerinden birinin kızıdır. Babasının yaptığı işten utanç duyan Halide karanlık işlere karşı tek başına mücadele verir. Halide ve Ali Rıza'nın takside başlayan serüveni tehlikeli bir aşk oyununa dönüşür.
ARIZA OYUNCULARI KİMLER?
Arıza dizisi oyuncu kadrosundaki isimlerle dikkatleri anında üzerine çekmeyi başarıyor. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın üstelediği dizide ikiliye Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Birdal, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.
ARIZA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK ?
Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza dizisinin yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinden sürdürülen Arıza dizisi yüksek temposu ve adrenalin yüklü senaryosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Arıza dizisinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.