Rasim Öztekin’in kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı! Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu?
Tiyatronun ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıllarda kavuğu Ferhan Şensoy'dan almıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tiyatroya devam edemeyeceğini açıklayan Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a bırakacağını açıkladı. Bugüne kadar Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi usta sanatçıların taşıdığı kavuğun sadece Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Şevkte Çoruh'a verilmesi tepkilere neden oldu. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bugün ki yazısında Rasim Öztekin'i ve Şevket Çoruh'u kaleme aldı. İşte o yazı...
Tiyatronun ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, sağlık sorunları nedeniyle kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı. Bugüne kadar usta tiyatrocuların taşıdığı kavuğun sadece Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Şevkte Çoruh'a verilmesi tepkilere neden oldu. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bugün ki yazısında Rasim Öztekin'i ve Şevket Çoruh'u kaleme aldı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...
Tiyatromuzda ustaların taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu 20 Eylül'de Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı. Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin gibi ustalardan sonra kavuk, 'Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'ine mi gidecek yani?
Dört yıl önce 'Baba Sahne' adlı tiyatroyu açmak dışında tiyatro ile pek adı anılmayan, sadece 'Arka Sokaklar' dizisinde tanınan bir oyuncuya kavuğun devredilecek olması enteresan!
Bu kavuk tartışmasının başlamasına neden olanlardan biri de benim aslında. Vakti zamanında Ferhan Şensoy ile yaptığım röportajda kavuğu ya da takkeyi "Cem Yılmaz'a vermeyi düşünüyor musunuz?" diye sorduğumda küplere binmişti ve o röportaj yıllarca devam eden 'kavuk' polemiğinin çıkmasına neden olmuştu. Peki Öztekin, kavuğu verecek gerçek bir tiyatrocu bulamadı mı? Neden Çoruh'u tercih ettiğinin gerekçesini açıklamalı! Yoksa artık kavuğu hak etmek için atarlı tweet'ler mi yazmak gerekiyor?
Ayrıca Öztekin kavuk yerine aslında Pişekâr takkesini devrettiğini açıklamalı ve insanlar gerçeği öğrenmeli. Çünkü rahmetli Dümbüllü, kavuğu hiçbir zaman devretmedi! 1968 yılında rahmetli Münir Özkul sahneden kopmuştu. Sadık Şendil, Özkul'u sahnelere döndürmek için bir moral gecesi organize etti ve Dümbüllü'den sembolik olarak kavuğu Özkul'a devretmesini istedi. Dümbüllü buna karşı çıktı, kavuğu hak eden kimse olmadığını söyledi. Ama Şendil'i de kırmamak için kavuk yerine evindeki Pişekâr takkelerinden birini verdi Özkul'a.
Özkul'dan Şensoy'a ve ondan Öztekin'e geçen kavuk değil, Pişekâr'ın takkesi aslında. Dümbüllü'nün Özkul'a kavuğu vermemesinin nedeni ise usta oyuncunun modern tarzda tiyatro oyunlarında genelde dramatik roller üstlenmesiydi. Ayrıca geleneğe göre kavuk, usta-çırak ilişkisi içerisinde devredilmeliydi. Özkul, Dümbüllü'nün çırağı değildi! Dümbüllü, kavuğu gönül rahatlığıyla devredecek bir çırak yetiştiremediği için kavuğun kendisiyle birlikte gömülmesini vasiyet etti. Ama bu istek dinen uygun görülmedi. Fotoğrafta gördüğünüz Dümbüllü'nün tabutunun üstündeki gerçek kavuktur ve bugün Dümbüllü Ailesi'nde bulunmaktadır.