Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba konusu nedir? Ne zaman, nerede çekildi?
Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de oynadığı Vizontele Tuuba dizisi bu akşam ekranlara gelecek. Keyifle takip edilecek filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba konusu nedir? Ne zaman, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba konusu nedir? Ne zaman, nerede çekildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk sinemasının en çok sevilen filmleri arasında yer alan Vizontele Tuuba filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Peki, Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba konusu nedir? Ne zaman, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan – Deli Emin
Tarık Akan – Güner Sernikli
Altan Erkekli – Başkan Nazmi
İclal Aydın – Reyhan
Demet Akbağ – Sıti Ana
Tuba Ünsal – Tuba Sernikli
Tolga Çevik – Nazif
İdil Fırat – Aysel Sernikli
Bican Günalan – Sezgin
Şener Kökkaya – Basri
Salih Kalyon – Casım
Tuncer Salman – Ahmet
Erdal Tosun – Manav Şehmus
Bülent İnal – Mahmut Duran
Celal Tak – Panayırcı
VİZONTELE TUUBA KONUSU
1974 yılında televizyonla tanışan Güneydoğu kasabasının hikayesi devam ediyor. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar konu ediliyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor. Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.