Çukur'da beklenmedik ayrılık! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak? Dikkat çeken o isim...
Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak? Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Çukur, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Barış Arduç'un kadroya katıldığı dizide ortaya atılan iddialara göre 3. bölümde ayrılık yaşanacak. Hayranlarının merakla beklediği dizinin yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor.
Ekranların sevilen dizisi Çukur, yeni sezona bomba girmeye hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi dizinin kadrosuna efsane isimler katırken, veda eden isimlerde olacak. Ay Yapım imzalı dizi ilk 3 sezonda ekranlara ve sosyal medyaya damga vurmayı başarıyor. Dizinin 4. sezon fragmanı yayınlandı. İdris Koçovalı'nın hayalini gören Koçovalı erkekleri duygu dolu anlar yaşıyor.
"OĞULLARIN GÜNAHLARINI BABALARI..."
Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı ve Damla Sönmez gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 4. sezon ilk fragmanının ardından yeni fragman geldi.
Yayınlanan fragmanda; Yamaç'ın babasının hayalini görürken yaşadığı duygu dolu anlar herkesi hüzünlendiriyor. Kardeşlerin acı dolu halleri babalarına olan özlemlerini gözler önüne sererken, Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı görüp gözyaşlarını tutamadığı anlar ise herkesi derinden etkiliyor.
ÇUKUR'A BEKLENMEDİK VEDA...
Diziye 3. sezonda katılan Cihangir Ceyhan'ın yeni sezonda veda edeceği iddiası ortaya atılıyor. Azer Kurtuluş karakteriyle diziye damga vurun Cihangir Ceyhan'ın vedası hayranlarını oldukça üzecek.
Başarılı oyuncu Show TV ekranlarında AY Yapım imzalı "Alevlerin Ardından" dizisinin oyuncusu olacak. Dizide yakışıklı oyuncuya Çukur'dan arkadaşı Dilan Çiçek Deniz eşlik edecek.
CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?
1989 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Cihangir Ceyhan'ın burcu Terazi'dir. Adana'da doğmuştur. Aslen anne tarafından Diyarbakır, baba tarafından ise Elazığ'lıdır. Ailenin en küçük çocuğudur.
Eğitim hayatını Açıköğretim Üniversitesi İşletme bölümünde sürdüren Cihangir Ceyhan 2.5 sene İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür. Yaşantısını günümüzde halen Adana'da sürdürmektedir.
Adana'nın kenar mahallelerini ve suç dünyasını anlatan bir film yapmak her zaman arkadaşları ile birlikte hayal ettiği bir şeydi. Yönetmen Kadri Beran Taşkın ile uzun süredir arkadaştır. Onunla birlikte Adana'nın sokaklarını anlatan, gayri meşru hayatları ve varoşta geçen hayatı konu alan hayallerini gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra ekip büyümüş ve İki arkadaşın hayali büyüyerek Adana'nın dışına taşmıştır.
Özellikle dizide bakale seni pis ederim ha repliği ile büyük bir hayran kitlesi oluşmuştur. Dizi ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde semt sakinleri Cio karakteri ile ismini duyuran Cihangir Ceyhan'a büyük bir ilgi göstermektedir. Gelecek bir çok dizi ve sinema filminde başrol oyuncu olarak yer alması hayranlarının en büyük beklentisidir.
Sıfır Bir dizisinden önce, 2015 yılında Yusuf isimli sinema filminde Serdar karakteri ile rol almıştır. Daha öncesinde ise kısa film ve müzik video klipleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.