Çukur'da beklenmedik ayrılık! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak? Dikkat çeken o isim...

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

1989 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Cihangir Ceyhan'ın burcu Terazi'dir. Adana'da doğmuştur. Aslen anne tarafından Diyarbakır, baba tarafından ise Elazığ'lıdır. Ailenin en küçük çocuğudur.

Eğitim hayatını Açıköğretim Üniversitesi İşletme bölümünde sürdüren Cihangir Ceyhan 2.5 sene İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür. Yaşantısını günümüzde halen Adana'da sürdürmektedir.

Adana'nın kenar mahallelerini ve suç dünyasını anlatan bir film yapmak her zaman arkadaşları ile birlikte hayal ettiği bir şeydi. Yönetmen Kadri Beran Taşkın ile uzun süredir arkadaştır. Onunla birlikte Adana'nın sokaklarını anlatan, gayri meşru hayatları ve varoşta geçen hayatı konu alan hayallerini gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra ekip büyümüş ve İki arkadaşın hayali büyüyerek Adana'nın dışına taşmıştır.

Özellikle dizide bakale seni pis ederim ha repliği ile büyük bir hayran kitlesi oluşmuştur. Dizi ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde semt sakinleri Cio karakteri ile ismini duyuran Cihangir Ceyhan'a büyük bir ilgi göstermektedir. Gelecek bir çok dizi ve sinema filminde başrol oyuncu olarak yer alması hayranlarının en büyük beklentisidir.

Sıfır Bir dizisinden önce, 2015 yılında Yusuf isimli sinema filminde Serdar karakteri ile rol almıştır. Daha öncesinde ise kısa film ve müzik video klipleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.