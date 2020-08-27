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Çukur'da beklenmedik ayrılık! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak? Dikkat çeken o isim...

Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak? ekranlarının merakla takip edilen dizisi Çukur, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. 'un kadroya katıldığı dizide ortaya atılan iddialara göre 3. bölümde ayrılık yaşanacak. Hayranlarının merakla beklediği dizinin yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Çukur'da beklenmedik ayrılık! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak? Dikkat çeken o isim...

Ekranların sevilen dizisi Çukur, yeni sezona bomba girmeye hazırlanıyor. öncesi dizinin kadrosuna efsane isimler katırken, veda eden isimlerde olacak. imzalı dizi ilk 3 sezonda ekranlara ve sosyal medyaya damga vurmayı başarıyor. Dizinin 4. sezon fragmanı yayınlandı. İdris Koçovalı'nın hayalini gören Koçovalı erkekleri duygu dolu anlar yaşıyor.

"OĞULLARIN GÜNAHLARINI BABALARI..."

, , , , , Hazal Subaşı ve gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 4. sezon ilk fragmanının ardından yeni fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda; Yamaç'ın babasının hayalini görürken yaşadığı duygu dolu anlar herkesi hüzünlendiriyor. Kardeşlerin acı dolu halleri babalarına olan özlemlerini gözler önüne sererken, Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı görüp gözyaşlarını tutamadığı anlar ise herkesi derinden etkiliyor.

ÇUKUR'A BEKLENMEDİK VEDA...

Diziye 3. sezonda katılan 'ın yeni sezonda veda edeceği iddiası ortaya atılıyor. Azer Kurtuluş karakteriyle diziye damga vurun Cihangir Ceyhan'ın vedası hayranlarını oldukça üzecek.

Başarılı oyuncu ekranlarında AY Yapım imzalı "Alevlerin Ardından" dizisinin oyuncusu olacak. Dizide yakışıklı oyuncuya Çukur'dan arkadaşı Dilan Çiçek Deniz eşlik edecek.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

1989 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Cihangir Ceyhan'ın burcu Terazi'dir. Adana'da doğmuştur. Aslen anne tarafından Diyarbakır, baba tarafından ise Elazığ'lıdır. Ailenin en küçük çocuğudur.

Eğitim hayatını Açıköğretim Üniversitesi İşletme bölümünde sürdüren Cihangir Ceyhan 2.5 sene İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür. Yaşantısını günümüzde halen Adana'da sürdürmektedir.

Adana'nın kenar mahallelerini ve suç dünyasını anlatan bir film yapmak her zaman arkadaşları ile birlikte hayal ettiği bir şeydi. Yönetmen Kadri Beran Taşkın ile uzun süredir arkadaştır. Onunla birlikte Adana'nın sokaklarını anlatan, gayri meşru hayatları ve varoşta geçen hayatı konu alan hayallerini gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra ekip büyümüş ve İki arkadaşın hayali büyüyerek Adana'nın dışına taşmıştır.

Özellikle dizide bakale seni pis ederim ha repliği ile büyük bir hayran kitlesi oluşmuştur. Dizi ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde semt sakinleri Cio karakteri ile ismini duyuran Cihangir Ceyhan'a büyük bir ilgi göstermektedir. Gelecek bir çok dizi ve sinema filminde başrol oyuncu olarak yer alması hayranlarının en büyük beklentisidir.

Sıfır Bir dizisinden önce, 2015 yılında Yusuf isimli sinema filminde Serdar karakteri ile rol almıştır. Daha öncesinde ise kısa film ve müzik video klipleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.

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