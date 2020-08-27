Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Esra Erol'da yeni sezonda izleyicilerin karşısında olacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile programın başlayacağı tarih hakkında ipucu verilmişti. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte flaş açıklama...

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Programın yeni sezonuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yeni sezonun başlaması bekleniyor.