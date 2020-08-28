Sertab Erener yeni klibini telefonla çekti
Sertab Erener 'Ben Yaşarım' albümünde yer alan sözü ve müziği kendisine ait 'Kafanı Yorma' parçasını kliplendirdi. Klibini telefonla çeken Erener, 'Kameraman da, görüntü yönetmeni de bizdik.' dedi.
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Sertab Erener, geçtiğimiz haziranda çıkardığı 'Ben Yaşarım' albümünden söz ve müziği kendisine ait 'Kafanı Yorma' parçasını kliplendirdi.
İKİ GÜNDE ÇEKTİ
YouTube'da yayınlanan eserle ilgili sanatçı, "Telefonla bile klip çekilebilir hayalimi pandemi sürecinde Gürdeniz Bursalı'yla gerçekleştirdik. Video iki günde çekildi. Kameraman da, görüntü yönetmeni de bizdik. Saçı-makyajı da biz yaptık. Dekorumuz Bodrum'un zeytin ağacı, havası, suyu, çiçeği ve taşı toprağı oldu" dedi.