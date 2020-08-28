28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Sertab Erener yeni klibini telefonla çekti

Sertab Erener yeni klibini telefonla çekti

'Ben Yaşarım' albümünde yer alan sözü ve müziği kendisine ait '' parçasını kliplendirdi. Klibini telefonla çeken Erener, 'Kameraman da, görüntü yönetmeni de bizdik.' dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.08.2020
ABONE OL
Sertab Erener yeni klibini telefonla çekti

Sertab Erener, geçtiğimiz haziranda çıkardığı 'Ben Yaşarım' albümünden söz ve müziği kendisine ait 'Kafanı Yorma' parçasını kliplendirdi.

İKİ GÜNDE ÇEKTİ

YouTube'da yayınlanan eserle ilgili sanatçı, "Telefonla bile klip çekilebilir hayalimi pandemi sürecinde Gürdeniz Bursalı'yla gerçekleştirdik. Video iki günde çekildi. Kameraman da, görüntü yönetmeni de bizdik. Saçı-makyajı da biz yaptık. Dekorumuz Bodrum'un zeytin ağacı, havası, suyu, çiçeği ve taşı toprağı oldu" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA