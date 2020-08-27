Aslı Hünel'den tüm dünyada ses getirecek proje!

Aslı Hünel, Fuat Paşa Yalısı'nda hayranlarıyla buluştu. Sevilen eserlerini seslendiren şarkıcı, son dönemde yaşanan şiddet olaylarına da dikkat çekti.

"Şiddetin her türlüsünün karşısındayım" diyen Hünel, bu konuyla ilgili tüm dünyada ses getireceğine inandığı bir projesinin olduğunu ve yakında açıklayacağını sözlerine ekledi.

