27 Ağustos 2020, Perşembe
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Aslı Hünel'den tüm dünyada ses getirecek proje!

Ünlü şarkıcı , dün akşam verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Son dönemde artan kadına karşı şiddete tepki gösteren Hünel, bu konuyla ilgili tüm dünyada ses getirecek bir projesinin olduğunu ve yakında açıklayacağını sözlerine söyledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.08.2020
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Aslı Hünel'den tüm dünyada ses getirecek proje!

Aslı Hünel, Fuat Paşa Yalısı'nda hayranlarıyla buluştu. Sevilen eserlerini seslendiren şarkıcı, son dönemde yaşanan şiddet olaylarına da dikkat çekti.

"Şiddetin her türlüsünün karşısındayım" diyen Hünel, bu konuyla ilgili tüm dünyada ses getireceğine inandığı bir projesinin olduğunu ve yakında açıklayacağını sözlerine ekledi.

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