Masterchef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tanya Kilityalı'nın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
Masterchef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de dikkat çeken isimler arasında yer alan Tanya Kilityalı'nın hayatı merak ediliyor. Yemek yapma başarısı ve ilk hafta kaptan olan Tanya adından söz ettirmeyi başarıyor. Sevilen yarışmacının hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tanya Kilityalı'nın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
Masterchef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tanya Kilityalı'nın Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden katılan Tanya Kilityalı'nın hayatı merak ediliyor. Masterchef yarışmacıları birinci olabilmek için mücadele veriyor. Peki, Masterchef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tanya Kilityalı'nın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
MASTERCHEF TANYA KİMDİR?
26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.
MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Salı akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım eleme potasına Emir ile Ayyüce'yi dahil etti. 26 Ağustos Çarşamba günü oynanan oyunun konsepti narenciyeydi ve her iki takımda 5 farklı yemekten oluşan bir menü çıkardı.26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu hangi takımın oldu?Şeflerin tadım işleminden hemen sonra yemeklere puanlar verildi. Amuse-Bounce'da kırmızı, soğuk başlangıçta mavi, ara sıcakta kırmızı, ana yemekte mavi takımların tabakları puan alırken tatlıda ise kırmızı takımın tabağı kazandı. Böylelikle 3-2 skorla kırmızı takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.
MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ
Çarşamba akşamı yayımlanan 37. bölümde jüri, kırmızı ve mavi takımlarda yer alan yarışmacılardan narenciye konseptli beş yemekten oluşacak bir menü istedi. Yarışmacılar menülerini hazırlamak için 40 dakika süre verildi.1 - Amuse-Bounce2 - Soğuk başlangıç3 - Ara sıcak4 - Ana yemek5 - Tatlı