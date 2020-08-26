Masterchef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tanya Kilityalı'nın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Salı akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım eleme potasına Emir ile Ayyüce'yi dahil etti. 26 Ağustos Çarşamba günü oynanan oyunun konsepti narenciyeydi ve her iki takımda 5 farklı yemekten oluşan bir menü çıkardı.26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu hangi takımın oldu?Şeflerin tadım işleminden hemen sonra yemeklere puanlar verildi. Amuse-Bounce'da kırmızı, soğuk başlangıçta mavi, ara sıcakta kırmızı, ana yemekte mavi takımların tabakları puan alırken tatlıda ise kırmızı takımın tabağı kazandı. Böylelikle 3-2 skorla kırmızı takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.