Kurtlar Vadisi'nden EDHO'ya flaş isim geliyor! Tüm ihtimaller kafa karıştırsa da...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Dahlan karakteri için Kurtlar Vadisi'nden güçlü bir isim gelsin çağrısı büyüyor. Bu ihtimal gündemdeki yerini korusa da henüz resmi açıklama yapılmış değil. ATV ekranlarında yayınlanacak EDHO için meraklı bekleyiş sürüyor. Henüz yüzü görünmeyen Dahlan karakteri için her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. İzleyiciler 6. yeni sezon için sabırsızlanırken, yapımcı tarafından yapılmış açıklama bulunmamaktadır.

EDHO 6. SEZONDA MASAYA DAHLAN SÜRPRİZİ

Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.