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Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

oyuncuları kimdir? ekranlarında başlayacak dizi Menajerimi Ara için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İddialı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu da büyük merak uyandırıyor. imzalı filmin ilk bölümde yaşanacaklar yakından takip ediliyor. Diziyi takip edenler oyuncu kadrosu ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 25.08.2020
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Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ekranlarında imzalı dizi Menajerimi Ara bu akşam saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin konusu oyuncular ve menajerlerinin hayatlarını konu alıyor. Peki, Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

İŞTE MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Kıraç-Barış Falay

Feris-Canan Ergüder

Çınar-Fatih Artman

Peride-Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle-Ahsen Eroğlu

Barış-Deniz Can Aktaş

Emrah-Semi Sırtıkkızıl

Gülin-Gamze Karaduman

Jülide-Nazlı Senem Ünal

Bekir-Bedir Bedir

Leyla-Pınar Ünsal

Mayda-Aslı Mavitan

Beren-Yaprak Medine

Meral-Buse Sinem İren

Ece-Duygu Şen

Aydın-İdeal Beran Kotan

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

'Call My Agent'ın, uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Menajerimi Ara' ismiyle Star'da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.

Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans'ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; 'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda oturuyor.

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