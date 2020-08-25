Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

'Call My Agent'ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Menajerimi Ara' ismiyle Star'da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.

Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans'ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.