Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...
Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Star TV ekranlarında başlayacak dizi Menajerimi Ara için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İddialı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu da büyük merak uyandırıyor. AY Yapım imzalı filmin ilk bölümde yaşanacaklar yakından takip ediliyor. Diziyi takip edenler oyuncu kadrosu ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...
Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında AY Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara bu akşam saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin konusu oyuncular ve menajerlerinin hayatlarını konu alıyor. Peki, Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Menajerimi Ara konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...
İŞTE MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
Kıraç-Barış Falay
Feris-Canan Ergüder
Çınar-Fatih Artman
Peride-Ayşenil Şamlıoğlu
Dicle-Ahsen Eroğlu
Barış-Deniz Can Aktaş
Emrah-Semi Sırtıkkızıl
Gülin-Gamze Karaduman
Jülide-Nazlı Senem Ünal
Bekir-Bedir Bedir
Leyla-Pınar Ünsal
Mayda-Aslı Mavitan
Beren-Yaprak Medine
Meral-Buse Sinem İren
Ece-Duygu Şen
Aydın-İdeal Beran Kotan
MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?
'Call My Agent'ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Menajerimi Ara' ismiyle Star'da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.
Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans'ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.