Menajerimi Ara Dicle kimdir? Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir? İşte biyografisi...
Menajerimi Ara Dicle kimdir? Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak Menajerimi Ara dizisi güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ahsen Eroğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Menajerimi Ara Dicle kimdir? Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Menajerimi Ara Dicle kimdir? Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak dizide Dicle karakterine hayat verecek Ahsen Eroğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Menajerimi Ara Dicle kimdir? Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir? İşte biyografisi...
AHSEN EROĞLU KİMDİR?
Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğdu. Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nü bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.
Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.
2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır.
OYNADIĞI DİZİLER
2020- Menajerimi Ara- Dicle
2019 Kuzgun -Kumru Cebeci
2018 İstanbullu Gelin -Yaz
2017 Kızlarım İçin -Suna
2016-2017 Anne Duru -Güneş
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem -Meleki Hatun
2015 Modern Habil Kabil -Zehra