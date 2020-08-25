Menajerimi Ara Gülin kimdir? Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı ne?

Menajerimi Ara Gülin kimdir? Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir tanıtımları yapılan Menajerimi Ara dizisi bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek dizide rol alacak isimler arasında Gamze Karaduman'da yer alıyor. Gamze Karaduman'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Menajerimi Ara Gülin kimdir? Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA GÜLİN ROLÜNDEKİ GAMZE KARADUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gamze Karaduman, 16 Temmuz 1987 tarihinde Giresun Bulancak'ta dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

2004 yılında Avrupa Yakası dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Yıldızlar Şahidim, Aramızda Kalmasın, Merhaba Hayat ve Bıçak Sırtı gibi yapımlarda rol almıştır.

Gamze Karaduman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Demet) (TV Dizisi)

2017 – Yalaza (Asu) (TV Dizisi)

2016 – Yıldızlar Şahidim (Asuman) (TV Dizisi)

2013-2015 – Aramızda Kalsın (Arife) (TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)

2009 – Güldünya (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Hizmetçi) (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)