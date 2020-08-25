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Menajerimi Ara 1. bölümde neler yaşandı? Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak Menajerimi Ara'da neler yaşanacağı merak ediliyor. 'ın yapımcılığını üstlendiği dizide , , ve 'nun başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Menajerimi Ara 1. bölümde neler yaşandı? Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Menajerimi 1. bölüm izle! Başrollerinde; , , , ve 'ın yer aldığı dizi bu akşam ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide menajerlerin ve oyuncuların yaşadıkları konu alınıyor. Peki, Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay), Feris (Canan Ergüder), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor.

Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu), egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

MENAJERİMİ ARA 1. BÖLÜM İZLE

MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay)

Feris Dikmen (Canan Ergüder)

Çınar Bilgin (Fatih Artman)

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu)

Barış Havas (Deniz Can Aktaş)

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu)

Emrah Ayoğlu (Semi Sırtıkkızıl)

Gülin Yetik (Gamze Karaduman)

Beren Kahraman (Yaprak Medine)

Jülide (Nazlı Senem Ünal)

Bekir (Bedir Bedir)

Leyla (Pınar Ünsal)

Mayda (Aslı Mavitan)

Meral (Buse Sinem İren)

Ece (Duygu Şen)

Aydın (İdeal Beran Kotan)

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