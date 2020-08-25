Kim Kardashian'ın kocası Kanye West İslam dünyasına saldırdı

Kanye West, yeni bir skandalla gündeme geldi. Kim Kardashian ile evliliğindeki kriz ve ABD Başkan adaylığıyla gündemde olan Kanye West, markasının çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri için İsrafil ve Azrail isimlerini seçince Müslümanların tepkisi çıktı.