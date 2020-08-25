Kim Kardashian'ın kocası Kanye West İslam dünyasına saldırdı
Türk ve Müslüman düşmani Ermeni Kim Kardashian ile evli olan Kanye West, piyasaya süreceği ayakkabılarının isimleriyle İslam dünyasına saldırdı. Müslümanları alçakça hedef alan West, ayakkabılarının isimlerini İsrafil ve Azrail olarak belirledi.
Kanye West, yeni bir skandalla gündeme geldi. Kim Kardashian ile evliliğindeki kriz ve ABD Başkan adaylığıyla gündemde olan Kanye West, markasının çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri için İsrafil ve Azrail isimlerini seçince Müslümanların tepkisi çıktı.
ABD'li şarkıcı Kanye West'in sahip olduğu giyim ve ayakkabi markası Yeezy'nin çıkaracağı yeni spor ayakkabılar, isimleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Gelecek ay satışa çıkacak olan 180 sterlinlik (1740 lira) ayakkabıların isimlerinin İslamiyet'te dört büyük meleklerden olan İsrafil ve Azrail olacağı açıklandı.
"DERHAL DEĞİŞTİRİN"
Pek çok Müslüman sosyal medyada West'i ve markayı hedef alarak bu durumun inançlarına hakaret olduğunu belirterek isimlerin değiştirilmesini talep etti.