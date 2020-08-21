Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda fırtınalar estirecek! O isim tüm dengeleri...

Üçüncü sezon çekimlerine Adana Çukurova'da başlayan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi ekibine kendi seti başlamadan dahil olan Furkan Palalı, bütün sokakları gezdi. Adanalıların büyük sevgisiyle karşılanan oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.

Adana'da ve Bir Zamanlar Çukurova ekibinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten yakışıklı oyuncu, yeni sezonda izleyicileri büyük sürprizlerin beklediğini ve herkesin kaderinin değişebileceğini söyledi.