Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda fırtınalar estirecek! O isim tüm dengeleri...
Atv ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezonda Furkan Palalı rüzgarı esecek. Yeni sezona fırtına girmeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova transferlere erken başladı. Yeni neslin en yetenekli isimleri arasında yer alan yakışıklı oyuncu Furkan Palalı'nın karakteri merak ediliyor.
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Ekranların son dönemlerde aranan isimi haline gelen Furkan Palalı yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Yakışıklı oyuncu karakterine hazırlanmak için şimdiden Adana'nın yolunu tuttu.
Üçüncü sezon çekimlerine Adana Çukurova'da başlayan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi ekibine kendi seti başlamadan dahil olan Furkan Palalı, bütün sokakları gezdi. Adanalıların büyük sevgisiyle karşılanan oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.
Adana'da ve Bir Zamanlar Çukurova ekibinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten yakışıklı oyuncu, yeni sezonda izleyicileri büyük sürprizlerin beklediğini ve herkesin kaderinin değişebileceğini söyledi.