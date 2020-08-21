Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel’in sözleri yeniden gündem oldu: Halit bana psikolojik şiddet uyguladı!
Geçtiğimiz hafta Ozan Güven'e destek vermesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Halit Ergenç, baldızı Zeynep Korel'in sözleriyle yeniden gündeme oturdu. Korel, geçtiğimiz yıl annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel'e dair açıklamalar yapmış, daha sonra da ailesiyle mahkemelik olmuştu. Halit Ergenç hakkında da açıklamalar yapan Korel, psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Zeynep Korel'in anlattıklarını yeniden gündeme getiren Tuba Kalçık, bugün kaleme aldığı yazısında 'Halit Ergenç gibi bir insan nasıl böyle bir açıklama yapar?' diye şaşıranların sayısı çoktu ama ben hiç şaşırmadım doğrusu." dedi. İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı...
Halit Ergenç, sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'i desteklediği açıklamasıyla gündeme oturmuş, gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak özür dilemişti. Ergenç'e tepkiler gelmeye devam ederken Günaydın'dan Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'in geçtiğimiz yıl anlattıklarını yeniden gündeme getirdi. İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı…
Bu hafta Halit Ergenç'in Ozan Güven'e 'destek veren' açıklaması hem çok konuşuldu, hem de büyük bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilere daha fazla dayanamayan Ergenç özür dileyerek geri adım attı atmasına ama tepkiler hâlâ devam ediyor. 'Halit Ergenç gibi bir insan nasıl böyle bir açıklama yapar?' diye şaşıranların sayısı çoktu ama ben hiç şaşırmadım doğrusu.
Ergenç'in açıkça Güven'in yanında olduğunu belirten konuşmasını görünce, aklıma Zeynep Korel'in anlattıkları geldi. Hatırlarsanız geçen yıl Korel, annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel'e dair çok özel açıklamalar yapmıştı bana. Üç saat süren o söyleşide Korel'in, Halit Ergenç'le de ilgili yaptığı birtakım açıklamalarını hatırladım. Ve aradan zaman geçtiği için ses kaydını tekrar dinledim.
'HALİT GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ BİR ADAM DEĞİL'
Şimdi cümle cümle Zeynep Korel'in o açıklamalarını aktarıyorum...
"Annem ve Bergüzar'ın yanı sıra Halit de bana uzun süre psikolojik şiddet uyguladı. Halit benden büyüktür. Ben onu hep abim gibi görüp, sevdim. Ama o da annem ve kardeşimden etkilenerek bana birçok defa insanların yanında bağırdı, çocuk gibi azarladı. En son yeğenim Ali ile Amerika'ya beni ziyarete geldiğinde arabadayken öyle bir bağırdı ki Ali bile korktu. Hiç unutamam, Ali'nin doğduğu gün hastaneye gittiğimde şimdi hatırlayamadığım bir sebepten dolayı insanların içinde beni çok kötü azarlamıştı. Sonrasında benden özür diledi ama o gün onurum çok kırılmıştı. Özür diledikten sonra yine aynı şeyi yaptı. Ailece gittiğimiz arkadaşımın İngiltere'deki evinde de sudan bir sebepten dolayı herkesin içinde yine bana bağırmıştı. Kardeşimin ve annemin bana duyduğu öfkeyi onun gözlerinde de görmüştüm. Tuba Hanım, hiç kimse göründüğü gibi değil. Halit dışarıdan son derece beyefendi, kibar görünen bir adam. Ama ne yazık ki o da insanlara göstermek istediği yüzünü gösteriyor."
Bu açıklamalarına bakınca neden Ozan Güven'i desteklediğini anlamak zor değil aslında. İster psikolojik, ister fiziksel olsun şiddetin boyutu farklı olsa da bunu uygulayanların birbirlerine destek çıkmasına şaşırmamak gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi?
HANGİ BERGÜZAR'A İNANALIM?
Konu Zeynep Korel'den açılmışken sizinle başka bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Korel ailesine yakın bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Bergüzar Korel yeğenine eğitimi için gönderdiği harçlığı kesmiş. Hatta Colombia Üniversitesi Tiyatro bölümünde okuyan yeğeni Nazlı'ya 'Artık aileme odaklanmak zorundayım. Sana eğitimin için harçlık gönderemeyeceğim. Zaten sana gönderdiğim para yüzünden geçen seneden beri başıma gelmeyen kalmadı. Artık başının çaresine bak.' içeriğinde bir e-mail atmış. Hülya Darcan da benzer şekilde torununa eğitim için maddi destek olamayacağını söylemiş. Bergüzar maddi olarak yeğenine artık destek vermek istemeyebilir. Bunu anlarım. Ama bir yandan ihtiyacı olduğunu bildiği halde yeğenine para göndermezken diğer yandan 'yardım meleği' edasıyla sosyal medyada boy gösterirsen olmaz.
Üstüne üstlük sosyal medyadan 'Sen niye yardım etmiyorsun? diye soranları 'Kapayın çenenizi de, yardım edin' diye azarlamak hiç doğru olmaz. İşte benim itiraz ettiğim nokta da bu. Mevlana'nın 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol' sözleri tam da Bergüzar Korel gibiler için söylenmiş bence. Şimdi biz hangi Bergüzar'a inanalım? Yardım meleği Bergüzar'a mı, yoksa yeğenine bile para vermek istemeyen teyze Bergüzar'a mı? Takdir kamuoyunun.