'HALİT GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ BİR ADAM DEĞİL'

Şimdi cümle cümle Zeynep Korel'in o açıklamalarını aktarıyorum...

"Annem ve Bergüzar'ın yanı sıra Halit de bana uzun süre psikolojik şiddet uyguladı. Halit benden büyüktür. Ben onu hep abim gibi görüp, sevdim. Ama o da annem ve kardeşimden etkilenerek bana birçok defa insanların yanında bağırdı, çocuk gibi azarladı. En son yeğenim Ali ile Amerika'ya beni ziyarete geldiğinde arabadayken öyle bir bağırdı ki Ali bile korktu. Hiç unutamam, Ali'nin doğduğu gün hastaneye gittiğimde şimdi hatırlayamadığım bir sebepten dolayı insanların içinde beni çok kötü azarlamıştı. Sonrasında benden özür diledi ama o gün onurum çok kırılmıştı. Özür diledikten sonra yine aynı şeyi yaptı. Ailece gittiğimiz arkadaşımın İngiltere'deki evinde de sudan bir sebepten dolayı herkesin içinde yine bana bağırmıştı. Kardeşimin ve annemin bana duyduğu öfkeyi onun gözlerinde de görmüştüm. Tuba Hanım, hiç kimse göründüğü gibi değil. Halit dışarıdan son derece beyefendi, kibar görünen bir adam. Ama ne yazık ki o da insanlara göstermek istediği yüzünü gösteriyor."