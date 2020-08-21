Sefirin Kızı 2. sezon fragmanı nefes kesti! Kendini göz göre göre kurşunların önüne attı...

Sancar ve Gediz arasında yaşanan gerilimden en çok etkilenen isim yine Nare olacak. Sefirin Kızı'nda artık hayatına yeni yol çizmek isteyen Nare'nin atacağı adımlar herkesin hayatına etki edecek. En güvendiği arkadaşı Gediz'in kendine ilanı aşkına nasıl tepki vereceği merak edilen başka unsur oluyor. Gediz'in aşkını itiraf etmesi ikilinin ilişkisini ne tarafa götürür bilinmezken, Nare'nin kurşunların ortasında kalması ve göğsünü siper etmesi sonrası yaşanacaklar heyecanla takip edilecek.

SEFİRİN KIZI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde; Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Erdal Küçükkömürcü, Erhan Alpay, Esra Kızıldoğan, Doğukan Polat, Cemre Öktem, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Edip Tepeli, Hivda Zizan Alp ve Beren Gençalp gibi isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı, Eylül ayı içerisinde Star TV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkacak.