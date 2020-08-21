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Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddia edilen Ozan Güven kaza geçirdi!

Sevgilisi ’u darbettiği iddiasıyla 13.5 yıl hapis istemiyle yargılanan , dün sabah hastaneye kaldırıldı. Evinde kaza geçiren Güven’in kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.08.2020
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Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddia edilen Ozan Güven kaza geçirdi!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven, hafta başında ilk kez evinin önünde görüntülenmişti.

Ünlü oyuncu dün sabah ise Ulus'taki Liv Hospital adlı hastanenin acil servisine giriş yaptı. Güven, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde düştü ve kafası yarıldı. Oyuncunun düşme sonucu kafasında açılan yarasına ise 6 dikiş atıldı. Tedavi sonrası Güven, hastaneyi yine acil kapısından terk etti.

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