Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? Star TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Sefirin Kızı, yeni sezonda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde; Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizinin yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sefirin Kızı geçen sezonun en çok takip edilen dizileri arasında yer alıyordu. Yeni bölümleriyle ekranlara gelecek dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Star TV'nin merakla takip edilen dizisi Sefirin Kızı, yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapacak. Yeni bölüm tarihi henüz netleşmeyen dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.
Sefirin Kızı dizisinin yapımcısından net bir tarih bilgisi geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 22 Haziran Pazartesi günü yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerine veda etmişti. Dizinin 17. bölümünde Nare ve Sancar tüm kavgalarını kenara bırakıyor ve çocukları Melek'in peşine düşüyor. Kaza yapan Kavruk bulunurken, Melek'ten hiçbir ize rastlanmıyor. Melek kaybolduğu için velayet davası da erteleniyor.
Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır.
Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.
Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?
Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?