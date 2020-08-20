Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 22 Haziran Pazartesi günü yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerine veda etmişti. Dizinin 17. bölümünde Nare ve Sancar tüm kavgalarını kenara bırakıyor ve çocukları Melek'in peşine düşüyor. Kaza yapan Kavruk bulunurken, Melek'ten hiçbir ize rastlanmıyor. Melek kaybolduğu için velayet davası da erteleniyor.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır.