Masterchef’in Brezilya’lı yarışmacısı Walison Fonseca küfürler savurdu!

YABANCI KÜFÜR ETTİ

İfadesi alınan komşu Ali G., sesten dolayı duvarı yumrukladığını fakat karşı tarafında ona aynı şekilde karşılık verdiğini ve bunun doğrultusunda rahatsızlığını dile getirmek için daire kapılarına gittiği esnada Melis Pınar'ın 'Sen kimsin benim duvarımı yumrukluyorsun' dediğini ve Brezilyalı Walison'un kendisine yabancı küfür ettiğini iddia etti. Aralarında çıkan tartışma sonrasında polis merkezine gidip ifade veren Ali G., Walison Fonseca'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN