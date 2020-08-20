20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kuruluş Osman'a damga vuracak yeni isim! Herkes başkası zannediyordu o geldi...

Kuruluş Osman'a damga vuracak yeni isim! Herkes başkası zannediyordu o geldi...

ATV ekranlarının dikkat çeken dizisi yeni sezonda nefesleri keseceğe benziyor. Uzun süredir diziye katılacak isim hakkında çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Heyecanlandıran paylaşım Kuruluş Osman yapımcısı 'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Mehmet Bozdağ, edilen isimi duyurmuş oldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
Kuruluş Osman'a damga vuracak yeni isim! Herkes başkası zannediyordu o geldi...

Yeni dönemde reytinglere damga vuracak dizisine dahil olacak isimlerin yanı sıra eksilen isimlerde olacak. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk transferini yapımcısı duyurdu. Pandemi döneminde ekranlara beklenenden önce veda eden dizinin hayranları 2. sezonu iple çekiyor.

CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILIYOR

İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu katılıyor.

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.

Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.

TAMER YİĞİT, ERTUĞRUL BEY Mİ OLACAK?

Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok başarılı yapımda yer alan Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı, hatta usta oyuncuyla prensipte el sıkışıldığı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA FIRTINALAR ESECEK

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda fırtınalar esecek. İzleyiciler sezon için geri sayım devam ederken 'in babası 'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor. Ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?

Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TURGUT ALP VE OSMAN BEY DÖNEMİ

(1298-1299 yıllarında) Turgut Alp İnegöl kalesinin kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı beyliği eline geçmesini sağlamıştır.

Osman Bey beyliği arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına "dirlik" olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA