Hülya Avşar peçe takanlara hakaret etmişti! Soruşturma açıldı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda bir restorandan çıkarken görüntülenmişti.

Ülkeyi saran Covid-19 virüsüne karşı taktığı siyah renkli maskesiyle gazetecilerin karşısına çıkan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri... Zehra görmüştü birini 'Öcü' demişti, korkmuştu. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi" açıklamasıyla sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

