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Hülya Avşar peçe takanlara hakaret etmişti! Soruşturma açıldı

, geçtiğimiz haftalarda peçe takanlarla ilgili tepki toplayan açıklamalara imza atmıştı. Çarşaf giyip peçe takan kadınlara 'Öcü' dediği için bir vatandaş tarafından savcılığa ihbar edilen Avşar hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Hülya Avşar peçe takanlara hakaret etmişti! Soruşturma açıldı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda bir restorandan çıkarken görüntülenmişti.

Ülkeyi saran Covid-19 virüsüne karşı taktığı siyah renkli maskesiyle gazetecilerin karşısına çıkan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri... Zehra görmüştü birini 'Öcü' demişti, korkmuştu. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi" açıklamasıyla sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

Hülya Avşar peçe takanlara hakaret etmişti! Soruşturma açıldı

ŞİKAYET EDİLDİ

Ünlü sanatçı, sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtse de Önder G. isimli bir vatandaş savcılığa başvurarak Avşar'dan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Hülya Avşar hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Hülya Avşar peçe takanlara hakaret etmişti! Soruşturma açıldı

'ÖCÜ' YAKIŞTIRMASI YAPAN OYUNCU CEZALANDIRILMALI'

Önder G., şikayet dilekçesinde Hülya Avşar'ın bir kesimi dini ritüelleri nedeniyle alenen aşağıladığını kaydederek "Sırf inançları dolaysıyla insanlara öcü yakıştırması yapan Hülya Avşar'ın cezalandırılması gerekir" dedi.

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