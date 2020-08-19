Masterchef Türkiye'de hangi takım kazandı? 19 Ağustos Çarşamba Masterchef takım oyununu kim kazandı? Kırmızı, mavi...
Masterchef Türkiye'de hangi takım kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye yarışmasında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yarışmanın yeni sezonunda mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef Türkiye'de hangi takım kazandı? 19 Ağustos Çarşamba Masterchef takım oyununu kim kazandı? Kırmızı, mavi...
Masterchef Türkiye'de hangi takım kazandı? 19 Ağustos Çarşamba Masterchef takım oyununu kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef'te 19 Ağustos akşamında yarışmacılar 40 dakika içinde en güzel menüyü hazırlamaya çalıştı. Jüri üyeleri kazanan takımı açıkladı. Peki, Masterchef Türkiye'de hangi takım kazandı? 19 Ağustos Çarşamba Masterchef takım oyununu kim kazandı? Kırmızı, mavi...
MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Başlangıç yemeğinde püreler ve el yapımı ekmekle bezenmiş yemeği çıkaran kırmızı takım ilk puanını aldı. Ana yemekte kazanan tibon ile mavi takım oldu. Rikottomus ile ikinci puanını alarak takım oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ
Üç jüri üyesi kırmızı ve mavi takımdan üç tariften oluşan bir menü istedi. Yarışmacılar jüriyi etkileyebilecekleri başlangıç, ana yemek ve tatlı belirlediler. Buna göre, mavi takım başlangıç yemeği olarak istiridye, ana yemekte tibon ve tatlıda da hindistan cevizi sütü ve yağı ile tatlandırılmış höşmerim yaptı.
Kırmızı takım başlangıç yemeği olarak el yapımı ekmek ve avakadolu püreden oluşan bir tabak, ana yemekte roux, tatlıda ise Furkan'ın özel tarifi olan rikottomus çıkarttı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Kırmızı takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlıkta jüri, yarışmacılardan lavantalı ve kabak çekirdekli irmik helvası istedi. Helvayı en iyi yapan Duygu dokunulmazlığın sahibi oldu. Eleme potası için seçtiği ilk isim ise Celal oldu. Ardından yapıaln oylamayla 7 oy alarak ikinci eleme adayı Sedat seçildi.
MASTERCHEF SİYAH ÖNLÜK NE DEMEK?
Salı günü yayımlanan 29. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununda iki isimi eleme potasına soktu. Eleme gecesinde takım kaptanı Ayyüce ve diğerleri arasında gergin dakikalar yaşandı ve fikir ayrılıkları olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ayyüce'nin başarılı bir takım kaptanı olmadığı ekip arkadaşları tarafından dile getirildi. Kaptana destek olan tek kişi ise yakın arkadaşı Duygu olmuştu.MasterChef Türkiye'de kırmızı takım siyah tişört giydi: MasterChef'te siyah önlük ne demek, siyah tişört ne anlama geliyor?Bireysel dokunulmazlığı alan Duygu ise ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi ve Celal, Ayyüce'nin kaptanlığının doğru olmadığını, Barbaros'un kaptanlığa uygun isim olduğunu söyledi. Diğer polemik yaşanan isim ise Sedat oldu.19 Ağustos'ta ekrana gelen bölümde eleme potasına giren Celal ile Sedat siyah önlük ile yayına çıktı. Sorunlarını çözdüklerini ve bir takım olarak oyuna geldiklerini belirten Ayyüce, potada olan Celal ve Sedat'a destek amacıyla siyah tişörtlerle yemeklerini yaptı.