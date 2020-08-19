Masterchef Türkiye'de hangi takım kazandı? 19 Ağustos Çarşamba Masterchef takım oyununu kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef'te 19 Ağustos akşamında yarışmacılar 40 dakika içinde en güzel menüyü hazırlamaya çalıştı. Jüri üyeleri kazanan takımı açıkladı. Peki, Masterchef Türkiye'de hangi takım kazandı? 19 Ağustos Çarşamba Masterchef takım oyununu kim kazandı? Kırmızı, mavi...

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Başlangıç yemeğinde püreler ve el yapımı ekmekle bezenmiş yemeği çıkaran kırmızı takım ilk puanını aldı. Ana yemekte kazanan tibon ile mavi takım oldu. Rikottomus ile ikinci puanını alarak takım oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.