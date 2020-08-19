19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da yaşayan ses sanatçısı , nedeniyle hayatını kaybetti. Memleketi ’ya getirilen 60 yaşındaki Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.08.2020
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul'da vefat eden ses sanatçısı Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Malatyalı Türk Sanat Müziği Sanatçısı Necmettin Yıldırım'ın (60) cenazesi, doğduğu yer olan Malatya'nın Darende ilçesi Günpınar köyü mezarlığında, özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi. Cenazeye sanatçının az sayıda yakını katıldı.


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