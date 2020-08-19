Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da yaşayan ses sanatçısı Necmettin Yıldırım, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Memleketi Malatya’ya getirilen 60 yaşındaki Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul'da vefat eden ses sanatçısı Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.
Malatyalı Türk Sanat Müziği Sanatçısı Necmettin Yıldırım'ın (60) cenazesi, doğduğu yer olan Malatya'nın Darende ilçesi Günpınar köyü mezarlığında, özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi. Cenazeye sanatçının az sayıda yakını katıldı.