Survivor Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşk mı yaşıyor? Barış ve Nisa sevgili mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2020'de gösterdikleri başarılı performans ile adından söz ettiren Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşüyor. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşk mı yaşıyor? Barış ve Nisa sevgili mi? Instagram adresleri ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI İLE NİSA BÖLÜKBAŞI AŞK MI YAŞIYOR?

Survivor 2020 finalinin ardından memleketi Prag'a dönen ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı'nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı'nın neşeli halleri dikkat çekmişti.