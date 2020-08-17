Survivor Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşk mı yaşıyor? Barış ve Nisa sevgili mi? Instagram adresleri ne?
Survivor Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşk mı yaşıyor? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de adını duyuran Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı iddası sosyal medyanın gündemine düşüyor. İkilinin Çeşme'de çekildiği iddia edilen fotoğrafta samimi olmaları aşk mı yaşıyorlar sorusunu akıllara getiriyor. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşk mı yaşıyor? Barış ve Nisa sevgili mi? Instagram adresleri ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşk mı yaşıyor? Barış ve Nisa sevgili mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2020'de gösterdikleri başarılı performans ile adından söz ettiren Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşüyor. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşk mı yaşıyor? Barış ve Nisa sevgili mi? Instagram adresleri ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI İLE NİSA BÖLÜKBAŞI AŞK MI YAŞIYOR?
Survivor 2020 finalinin ardından memleketi Prag'a dönen ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı'nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı'nın neşeli halleri dikkat çekmişti.
Nisa'nın Türkiye'ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı'nın "yakında güzel şeyler olacak" gönderisini hayranları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.
Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan'ın haberine göre Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.