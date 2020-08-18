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Hadise ve Derya Uluğ pişti oldu!

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından ilk sosyal mesafeli konserini veren , turuncu kabarık elbisesiyle dikkat çekti. Uluğ'un tanıdık gelen elbisesini  daha önce , 'O Ses Türkiye' çekimlerinde giymişti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.08.2020
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Hadise ve Derya Uluğ pişti oldu!

Şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün sosyal mesafeli ilk açık hava konserinde sevenleriyle buluştu. Uluğ, seçtiği sahne kostümüyle Hadise'yle pişti oldu.

Hürriyet'in haberine göre; karantina günlerini evde geçiren ve normalleşmenin ardından sahnelere geri dönen Derya Uluğ, önceki gün açık hava konseri verdi. Ancak şarkıcının elbisesi herkese tanıdık geldi.

Uluğ'un sahnede giydiği Sudi Etuz tasarımı turuncu kabarık elbisesini daha önce Hadise, 'O Ses Türkiye' çekimlerinde giymişti.

Uluğ, Hadise'den farklı olarak elbisesini kemerle kombinlemeyi tercih etti.

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