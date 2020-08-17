Masterchef yarışmacısı Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?
Masterchef yarışmacısı Ayyüce Kamit kimdir? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yarışmada artık son 16'ya kalan isimler belli oldu. Ayyüce Kamit'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef yarışmacısı Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
Masterchef yarışmacısı Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam itibariyle son 16 ana kadroda yer alan yarışmacılar sona kalmak için mücadele verecek. 16 kişi arasında yer alan Ayyüc Kamit'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef yarışmacısı Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
MASTERCHEF TÜRKİYE AYYÜCE KİMDİR?
Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve Sakaryalı. 2016 yılında İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim gören ve burada aldığı eğitimin ardından restoranda çalışmaya başlayan Ayyüce Kamit 4 yıldır aşçılık yapıyor. Ayyüce Kamit, gastronominin önemli isimleri arasında sayılan Şef Aylin Yazıcıoğlu'nun restoranında 2 yıl pastane şefi olarak çalıştı.
Ayyüce, yemek yapmayı çok sevdiğini ve MasterChef Türkiye'de daha iyi tecrübeler edineceğini dile getiriyor. Ayyüce Kamit, MasterChef türkiye seçmelerinde 40 dakikalık sürede Fransız soğan çorbası yemeği ile Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den evet oyu alarak, ana kadroya dahil oldu.