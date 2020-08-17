Masterchef yarışmacısı Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam itibariyle son 16 ana kadroda yer alan yarışmacılar sona kalmak için mücadele verecek. 16 kişi arasında yer alan Ayyüc Kamit'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef yarışmacısı Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve Sakaryalı. 2016 yılında İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim gören ve burada aldığı eğitimin ardından restoranda çalışmaya başlayan Ayyüce Kamit 4 yıldır aşçılık yapıyor. Ayyüce Kamit, gastronominin önemli isimleri arasında sayılan Şef Aylin Yazıcıoğlu'nun restoranında 2 yıl pastane şefi olarak çalıştı.