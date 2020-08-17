Masterchef son 16 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kimdir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?
Barbaros Yoloğlu kimdir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları merak ediliyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni sezonuyla yayınlanmaya devam ediyor. İlk bölümlerde dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef son 16 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kimdir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...
Masterchef son 16 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kimdir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan 2. grup yarışmalarında önlüğü alarak ilk yukarıya çıkan yarışmacı olan Barboros Yoloğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef son 16 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kimdir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?
Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, MasterChef Barbaros'un hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;
Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.
Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.