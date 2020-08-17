Masterchef son 16 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kimdir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan 2. grup yarışmalarında önlüğü alarak ilk yukarıya çıkan yarışmacı olan Barboros Yoloğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef son 16 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu kimdir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.