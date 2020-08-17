Masterchef Arem kimdir? Arem kelimesinin anlamı nedir? İşte hikayesi...
Arem kelimesinin anlamı nedir? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de heyecan dolu anlar yaşanıyor. Dün akşam son 16'ya kalan yarışmacıların belli olduğu bölüme Arem ile Somer Şef damga vuruyor. İzleyiciler Arem kelimesinin anlamını merak ediyor. Peki, Masterchef Arem kimdir? Arem kelimesinin anlamı nedir? İşte hikayesi...
Masterchef Arem kimdir? Arem kelimesinin anlamı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni sezona fırtına gibi başlayan Masterchef Türkiye yarışmasının yeni isimlerinden Arem, dün akşam veda eden isim oldu. Arem'in hayat hikayesi ve isminin anlamı merak edilen detaylar arasında yer aldı. Peki, Masterchef Arem kimdir? Arem kelimesinin anlamı nedir? İşte hikayesi...
MASTERCHEF AREM KİMDİR?
İlk turda yaptığı yemekle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu almayı başaran Arem Yüce, üçlü elemeleri de geçerek final turuna kalan isimler arasında yerini aldı.
Masterchef Türkiye yarışmacısı Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. Yemek yapmak benim için bir tutku diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok seviyormuş.
AREM NE DEMEK?
MasterChef Arem ile beraber Arem isminin anlamı da araştırılmaya başladı. Arem kelimesi alaca ya da benekli cisim anlamlarına geliyor. Arapça kökenli olmasına rağmen Osmanlıca bir kelime olan Arem, A'rem şeklinde okunuyor. Arem adının yaygın olduğu bölgelerde buna ek olarak Aram ismi de tercih ediliyor.
AREM YÜCE MASTERCHEF ELENDİ Mİ?
Masterchef Arem kebap konusunda kendisini çok başarılı görüyordu. Ancak yarışmanın son anlarında yaşanan bir gelişmenin ardından Arem hem kendini hem de izleyenleri şaşırttı. Şimdi, Masterchef Arem Yüce elendi mi sorusuna cevap aranıyor. Arem, yapması gereken Adana Kebap yemeğini istediği gibi yapamadığı için diğer turlara girmek istemediğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Soner Şef çileden çıktı. Soner Şef, "Her kaybettiğinde ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu diyeceksin" diyerek "Mesleğine saygın olsun." şeklinde tepki gösterdi. MasterChef'in 15. yarışmacısı Gülşah Suna, 16. yarışmacısı ise Ebru Has oldu. Diğer yarışmacılar ise yarışmaya veda etti.