Masterchef Arem kimdir? Arem kelimesinin anlamı nedir? İşte hikayesi...

AREM YÜCE MASTERCHEF ELENDİ Mİ?

Masterchef Arem kebap konusunda kendisini çok başarılı görüyordu. Ancak yarışmanın son anlarında yaşanan bir gelişmenin ardından Arem hem kendini hem de izleyenleri şaşırttı. Şimdi, Masterchef Arem Yüce elendi mi sorusuna cevap aranıyor. Arem, yapması gereken Adana Kebap yemeğini istediği gibi yapamadığı için diğer turlara girmek istemediğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Soner Şef çileden çıktı. Soner Şef, "Her kaybettiğinde ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu diyeceksin" diyerek "Mesleğine saygın olsun." şeklinde tepki gösterdi. MasterChef'in 15. yarışmacısı Gülşah Suna, 16. yarışmacısı ise Ebru Has oldu. Diğer yarışmacılar ise yarışmaya veda etti.