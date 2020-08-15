Ülkelerin toplam yüz ölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Ülkelerin toplam yüz ölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur? Merak edilen detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Ülkelerin toplam yüz ölçümleriyle ilgili hangi bilgi doğrudur?

A: Kanada, Çin'den küçüktür

B: Hindistan, Kazakistan'dan küçüktür

C: Brezilya, Avustralya'dan küçüktür

D: İran, Arjantin'de küçüktür

Doğru cevap: D: İran, Arjantin'de küçüktür