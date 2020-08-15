Geçtiğimiz yıl Oxford Sözlüğüne giren kelime hangisidir?
Geçtiğimiz yıl Oxford Sözlüğüne giren kelime hangisidir? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki, Geçtiğimiz yıl Oxford Sözlüğüne giren kelime hangisidir? Merak edilen detaylar haberimizde...
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Geçtiğimiz yıl Oxford Sözlüğüne giren kelime hangisidir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Oxford Sözlüğüne giren kelime hangisidir? Merak edilen detaylar haberimizde...
A: Boza
B: Lahmacun
C: Simit
D: Tantuni
Doğru cevap: C: Simit