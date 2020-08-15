15 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur?

Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur?

Hangisi, 1900-1920 yılları arasında 'nda yer alan bir spordur? ekranlarında 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki, Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur? Merak edilen detaylar haberimizde...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
ABONE OL
Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur?

Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur? Merak edilen detaylar haberimizde...

A- Halat çekme
B- Bilek Güreşi
C- Halat çekme
D- Satranç

Doğru Cevap: Halat çekme

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA