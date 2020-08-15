Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur?
Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki, Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur? Merak edilen detaylar haberimizde...
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A- Halat çekme
Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangisi, 1900-1920 yılları arasında Yaz Olimpiyatları'nda yer alan bir spordur? Merak edilen detaylar haberimizde...
A- Halat çekme
B- Bilek Güreşi
C- Halat çekme
D- Satranç
Doğru Cevap: Halat çekme