Oyuncu Gamze Aksu ve eşi Orhun Ozan komşularını darp etti!

YARGILANDILAR

Olay yerine giden polislerin tutanağı sonrası soruşturma başlatıldı ve Gamze Aksu-Orhun Ozan ve komşunun müşteki-şüpheli olduğu dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, mahkeme Eğilmez'in, 'silahla tehdit' suçundan beraatına, hakaret suçundan 2 bin 180 lira adli para cezasına, 'kasten yaralama' suçundan ise 4 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

