Oyuncu Gamze Aksu ve eşi Orhun Ozan komşularını darp etti!
Gamze Aksu ve eşi Orhun Ozan, daha önceden husumetli oldukları üst komşuları Ali Eğilmez ile yeniden karşı karşıya geldi. Taraflar arasında sözle başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine şiddet uygularken olayla ilgili soruşturma açıldı. Gamze Aksu ve Orhun Ozan çiftinin aldığı ceza belli oldu.
İstanbul Sarıyer'de yaşayan oyuncu Gamze Aksu ve Orhun Ozan çifti husumetli oldukları üst komşuları Ali Eğilmez ile 15 Nisan 2019'da yeniden karşı karşıya geldi. Bahçede mangal yakan ikiliyle Eğilmez arasında yeniden bir tartışma yaşandı.
Eğilmez, çifte sinkaflı sözler sarf etti. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve taraflar birbirlerini darp etti. İddiaya göre Eğilmez, kendisini darp eden çiftin darbelerinden kurtulup mutfaktan aldığı bıçakla üst kata çıkarak onları tehdit etti.
YARGILANDILAR
Olay yerine giden polislerin tutanağı sonrası soruşturma başlatıldı ve Gamze Aksu-Orhun Ozan ve komşunun müşteki-şüpheli olduğu dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, mahkeme Eğilmez'in, 'silahla tehdit' suçundan beraatına, hakaret suçundan 2 bin 180 lira adli para cezasına, 'kasten yaralama' suçundan ise 4 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
KASTEN YARALAMAYA 2 BİN LİRA PARA CEZASI
Mahkeme, Gamze Aksu-Orhun Ozan çiftinin 'kasten yaralama' suçundan 2 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Taraflar hakkında verilen cezalar 5 yıl boyunca denetim altına alındı. Komşu, hakkında verilen karara itiraz edince, dosya üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.