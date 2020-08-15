İlkin Tüfekçi kimdir? Arka Sıradakiler İlkin Tüfekçi kaç yaşında? Instagram hesabı ne? David Beckham sürprizi...
İlkin Tüfekçi kimdir? Dünya futbolunun önde gelen isimleri arasında yer alan İngiliz eski futbolcu ve model David Beckham, İlkin Tüfekçi'nin Instagram hikayesini izledi. Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde karşısımıza çıkan güzel oyuncunun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, İlkin Tüfekçi kimdir? Arka Sıradakiler İlkin Tüfekçi kaç yaşında? Instagram hesabı ne? David Beckham...
İlkin Tüfekçi kimdir? Arka Sıradakiler İlkin Tüfekçi kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Arka Sıradakiler dizisinde rol alan Selin İlkin Tüfekçi, İngiliz yıldız David Beckham'ın Instagram hikayesini izlediğini paylaştı. Peki, İlkin Tüfekçi kimdir? Arka Sıradakiler İlkin Tüfekçi kaç yaşında? Instagram hesabı ne? David Beckham sürprizi...
Arka Sıradakiler'in Selin'i İlkin Tüfekçi, Instagram hesabından yaptığı bir duyuruyla takipçilerini mutlu etti. Müşfik Kenter ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına David Beckham'ın baktığını gösteren bir fotoğraf yayınladı.
Instagram'dan paylaştığı hikayeyi izleyen kişilerin olduğu bir ekran görüntüsü de takipçileriyle paylaşan oyuncu, David Beckham'ı kastederek "Bir dakika doğru mu gördük" dedi. Tüfekçi'nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları Beckham'ın hesabının gerçek olmadığını iddia etti.
İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR?
İlkin Tüfekçi, 5 Temmuz 1987 tarihinde I·stanbul'da dünyaya geldi. Babası eski futbolculardan I·lyas Tüfekçi'dir. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler dizisi ile yaşayan İlkin Tüfekçi; Papatyam, Kader Çizgisi, Karadayı ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol aldı.
Oyuncu son olarak Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Şule karakterine hayat verdi.