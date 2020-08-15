Instagram'dan paylaştığı hikayeyi izleyen kişilerin olduğu bir ekran görüntüsü de takipçileriyle paylaşan oyuncu, David Beckham'ı kastederek "Bir dakika doğru mu gördük" dedi. Tüfekçi'nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları Beckham'ın hesabının gerçek olmadığını iddia etti.