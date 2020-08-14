Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef 14 Ağustos Cuma kim seçildi? Arem, Uğur, Büşra...

MASTERCHEF DİLARAN NEDEN GİTTİ?

Masterchef Dilara 4 gündür üst üste başarısız tabaklar çıkarmasının üzerine bu akşam yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Henüz 19 yaşında olduğunu ve biraz daha tecrübe kazandıktan sonra yarışmaya tekrar katılmak istediğini söyleyen Dilara'ya şefler müsaade etti. Dilara arkadaşlarıyla vedalaşarak MasterChef macerasına ve hayallerine veda etti.