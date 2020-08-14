Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef 14 Ağustos Cuma kim seçildi? Arem, Uğur, Büşra...
Masterchef Türkiye kim kazandı? TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye yarışmasında hangisi isimin seçildiği merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de 16 kişilik ana kadronun 12 ismi yaptığı yemeklerle jüri tarafından seçildi. Ana kadroya katılan 4 isim araştırılmaya başladı. Peki, Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef 14 Ağustos Cuma kim seçildi? Arem, Uğur, Büşra...
Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef 14 Ağustos Cuma kim seçildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk grupta kazanan 6 yarışması belirlendi. İkinci grupta ise ana kadroya seçilen 4 yarışmacı açıklandı. Peki, Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef 14 Ağustos Cuma kim seçildi? Arem, Uğur, Büşra...
MASTERCHEF TÜRİYE KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de mücadele devam ediyor. Bu akşam MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilecek isim belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER? (2020)
16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle:
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
MASTERCHEF DİLARAN NEDEN GİTTİ?
Masterchef Dilara 4 gündür üst üste başarısız tabaklar çıkarmasının üzerine bu akşam yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Henüz 19 yaşında olduğunu ve biraz daha tecrübe kazandıktan sonra yarışmaya tekrar katılmak istediğini söyleyen Dilara'ya şefler müsaade etti. Dilara arkadaşlarıyla vedalaşarak MasterChef macerasına ve hayallerine veda etti.
MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?
Masterchef 2020 yarışmacısı olam Dilara Türüt, 19 yaşında. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'nin son 28 yarışmacısı arasına girmeyi başararak ana kadroya girme mücadelesi verdi. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yaptı. Ancak Dilara, yarışmanın 4. gününde, yarışmadan ayrılmak istediğini söyleyerek çekildi.