Aşk Masalı konusu nedir? Aşk Masalı oyuncuları kimler?
Aşk Masalı konusu nedir? Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak yerli film Aşk Masalı takipçilerine keyifli anlar yaşatacak. Aşk Masalı filmini ilk defa izleyecek olan kişiler konu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, Aşk Masalı konusu nedir? Aşk Masalı oyuncuları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Aşk Masalı konusu nedir? Aşk Masalı oyuncuları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk Masalı, komedi türünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Yıllardır iş yerindeki patronun oğluna platonik aşık olan genç ve güzel bir kadın Masal'ın hayatı konu alınıyor. Peki, Aşk Masalı konusu nedir? Aşk Masalı oyuncuları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...
AŞK MASALI KONUSU NEDİR?
Masal, patronun çapkın, yakışıklı oğlu Akın'a yıllardır platonik bir aşkla bağlı hayalperest bir kızdır... Akın Masal'ın farkında bile değildir, üstelik şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlamıştır ve Masal bu kadından nefret etmektedir...
Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir... Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olmaya karar verir... Bu dernek aşk acısı çeken kadınlara yardım etmek için Remziye Hanım tarafından kurulmuş, farklı yaşlarda ve karakterlerdeki çılgın kadınların yürüttüğü bir dernektir...
Masal, bu dernek sayesinde hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalır, çünkü derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır... Bu süreçte Masal'a partner olarak Kerem verilir... Kerem, Masal'ın tüm sakarlıklarına rağmen büyük bir sabırla onun her anında yanında olur ve programı başarı ile bitirmesini sağlar. Masal, sürecin sonunda Akın'ın dikkatini çekmeyi başarır ve güçlü rakibi Cansın'ı alt eder... Ama bilmediği bir şey vardır; Akın hayalindeki gibi bir adam mıdır? Kalbindeki aşkın sahibi gerçekten de Akın'mıdır?
AŞK MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?
Aşk Masalı filmi oyuncuları arasında Algı Eke, Emre Kızılırmak, Recep Güneysu, Şennur Nogaylar, Ayşen Sezerel ve Hasal Şanel bulunuyor.