16 Ağustos 2020, Pazar
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Yılmaz Morgül gelin arabasını durdurdu damadı araçtan indirdi! İşte o anlar

, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadı. O görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Yılmaz Morgül gelin arabasını durdurdu damadı araçtan indirdi! İşte o anlar

Konser için 'da bulunan ünlü şarkıcı, şehir merkezinde gezerken trafikte gördüğü gelin aracının önünü kesti.

Bir süre gelin ve damadı indirmek için aracın ön kaputuna vuran Morgül, inen çiftle birlikte, davul zurna eşliğinde oynadı.

Morgül'ün bu görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyaya, ilgi gördü.

Yılmaz Morgül gelin arabasını durdurdu damadı araçtan indirdi! İşte o anlar YILMAZ MORGÜL GELİN ARABASINI DURDURDU DAMADI ARAÇTAN İNDİRDİ! İŞTE O ANLAR

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