Yılmaz Morgül gelin arabasını durdurdu damadı araçtan indirdi! İşte o anlar
Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadı. O görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Konser için Amasya'da bulunan ünlü şarkıcı, şehir merkezinde gezerken trafikte gördüğü gelin aracının önünü kesti.
Bir süre gelin ve damadı indirmek için aracın ön kaputuna vuran Morgül, inen çiftle birlikte, davul zurna eşliğinde oynadı.
Morgül'ün bu görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyaya, ilgi gördü.