Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir?
Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki, Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir? Merak edilen detaylar haberimizde...
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Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir? Merak edilen detaylar haberimizde...
A: 11.111.111
B: 111.111.111
C: 11.111.111.111
D: 111.111.111.111
Doğru cevap: B