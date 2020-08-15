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Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir?

Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir? ekranlarında 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki, Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir? Merak edilen detaylar haberimizde...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir?

Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi sayı kendisiyle çarpmak 12.345.678.987.654.321 sonucunu verir? Merak edilen detaylar haberimizde...

A: 11.111.111

B: 111.111.111

C: 11.111.111.111

D: 111.111.111.111

Doğru cevap: B

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