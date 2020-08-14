Ozan Güven Güven’in zorbalığı yanına kalmadı! "Adı kadına şiddet olayına karışmış hiç kimseyle çalışmak istemem"
Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla gündemdeki yerini korurken mahkemeden Güven hakkında çıkacak karar beklenmeye başlandı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi bulunan Ozan Güven'in Babil dizisindeki rolüne devam edip etmeyeceği de bir başka merak konusuydu. Dün Ay Yapım konuyla ilgili açıklama yaparken yapımcı Şükrü Avşar da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Ozan Güven yeni sezonda dizilerde yer alacak mı? İşte yapımcılardan gelen yanıt...
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven'e tepkiler çığ gibi büyürken, oyuncunun Babil dizisine devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak yeni sezonda Ozan Güven'le yola devam etmeyeceklerini açıkladı.
Yaşanan gelişmeler sonrası Sabah'tan Tuba Kalçık, 'Söz yapımcılarda' diyerek Şükrü Avşar'a konu hakkında fikirlerini sordu. İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı…
Çok yetenekli, iyi bir oyuncu olabilirsin ama bazı sınırlar vardır ki onu aşarsan ne iyi bir oyuncu olmanın, ne de ünlü olmanın bir anlamı yoktur.
Ozan Güven de bu isimlerden biri. Oyunculuğuna söz söylemek benim haddime değil. Ama 'kadına şiddet' gösterdiğini kanıtlayan darp raporu ve Deniz Bulutsuz'un medyaya yansıyan fotoğrafları ile bu sınırı çoktan aştı Güven.
Buna rağmen sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi yeni sezonda dizide rol alması kadın izleyicilere büyük bir haksızlık olur kanımca. Üstelik şiddetin görselleri bu kadar gündemdeyken ve hafızalarda tazeyken izleyicinin karşısına çıkması hem diziye hem de kanala zarar verir.
Ozan Güven için diziye 'devam mı?', 'tamam mı?' tartışması sürerken ben de ünlü yapımcı Şükrü Avşar'ı aradım. Ve Avşar'a "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diye sordum.
"Ben her türlü şiddete hayatım boyunca karşı oldum" diyen ünlü yapımcı, kırmızı çizgisinin kadına ve çocuğa şiddet olduğunu belirtti.
"Kadına şiddet bizim ülkemizin en önemli sorunlarından biri, bununla topyekün mücadele etmeliyiz" diyen Avşar, sözlerine şöyle devam etti:
"Yapımcı ve sinema işletmecisi olmamın yanı sıra benim baba kimliğim de var. Kız babasıyım ben. Kadına şiddet konusunda o yüzden çok daha hassasım. Açık söyleyeyim ben dizilerimde veya sinema filmlerimde adı kadına şiddet olayına karışmış ve suçu ispatlanmış hiç kimseyle çalışmak istemem. Hiçbir çalışanım da adının böyle haberlere konu olmasını arzu etmem. Paradan, reytingden çok daha önemli değerler var hayatta."