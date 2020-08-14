Çok yetenekli, iyi bir oyuncu olabilirsin ama bazı sınırlar vardır ki onu aşarsan ne iyi bir oyuncu olmanın, ne de ünlü olmanın bir anlamı yoktur.

Ozan Güven de bu isimlerden biri. Oyunculuğuna söz söylemek benim haddime değil. Ama 'kadına şiddet' gösterdiğini kanıtlayan darp raporu ve Deniz Bulutsuz'un medyaya yansıyan fotoğrafları ile bu sınırı çoktan aştı Güven.