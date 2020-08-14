Kişloren nasıl yapılır? Kişloren tarifi, malzemeleri nelerdir?
Kişloren nasıl yapılır? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de heyecan fırtınası devam ediyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan kişloren tartının yapılmasını istedi. İzleyiciler kişlorenin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, Kişloren nasıl yapılır? Kişloren tarifi, malzemeleri nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kişloren nasıl yapılır? Kişloren tarifi, malzemeleri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adını Fransa'da bir bölgeden alan quiche (kiş) Lorraine ya da Türkçe okunuşuyla kişloren, çok lezzetli bir hamur işi. Peki, Kişloren nasıl yapılır? Kişloren tarifi, malzemeleri nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
YAPIMI İÇİN MALZEMELER
200 gram un
100 gram tereyağı
4 adet yumurta
30 mililitre su
200 gram sucuk
100 gram gravyer ya da kaşar
250 mililitre krema
1 tutam muskat rendesi
Tuz
Karabiber
QUİCHE LORRAİNE (KİŞLOREN) TARİFİ NASIL YAPILIR?
Unu ve tereyağını yoğurma kabında elinizle karıştırarak birbirine yedirin.
Ortasını açtığınız karışıma 1 adet yumurta, su ve tuz ekleyip yoğurun.
Hamuru streç filme sarıp buzdolabına kaldırın.
Hamur dinlenirken iç harcı için sucuğu küp küp doğrayın soğuk suya koyup haşlayın.
Haşladığınız sucukları sudan alıp tavada birkaç dakika çevirin ve soğumaya bırakın.
Krema, yumurta, tuz, karabiber ve muskatı çırpın.
Tart hamurunu merdaneyle hafifçe açıp genişletin ve kalıba yerleştirin.
Hamurun tabanına çatalla delikler açıp kenarlardaki fazlalıkları kesin.
Hamurun üzerine bir pişirme kağıdı koyup ağırlık yapması için bir avuç kuru fasulye ya da nohut koyun.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tart hamurunu fırına verin.
10 dakika kızarttığınız hamurun üzerindeki kağıdı ve ağırlıkları alın.
Hamuru yeniden fırına verip 5 dakika daha pişirin.
Ardından sucukları, rendelediğiniz peyniri ve kremalı yumurta karışımını da kalıba döküp kişi son kez fırına verin.
Fırının fanı açıkla halde 25 dakika kadar pişirdiğiniz quiche Lorraine'i ılınınca dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…